Рязанский театр драмы показал военные спектакли в палатке

18 марта директор Рязанского театра драмы Семён Гречко презентовал проект культурного учреждения, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он включает в себя два спектакля из репертуара театра и фотовыставку «Отец героя». На премьерный показ в рамках реализации программы были приглашены рязанские школьники.

Спектакли «Матросская тишина» и «Непридуманные герои» – это две совершенно разных по художественному наполнению, но общих по сути своей постановки. Показывающие ужасы и героизм, потери и надежду – словом, войну во всех ее проявлениях и тех, кого мы называем героями.

«Матросская тишина» со всей своей многогранностью и глубиной отсылает к событиям прошлого, напоминает, какой ценой досталась долгожданная Победа. В свою очередь «Непридуманные герои» – это повествование о событиях недавних и повлекших за собой нынешний международный конфликт. Спектакль основан на рассказах детей, ставших свидетелями военных действий с 2014 по 2023 год. Не так давно постановка была модифицирована – теперь ее показывают в настоящей военной палатке для большего погружения в эту одновременно трагичную и вселяющую веру в лучшее будущее историю.

«Проблема детей – неверие. В том потоке информации, который сейчас есть, да и психологически дети не очень доверяют взрослым. Мы хотели найти те якоря, которые помогут донести мысль – для чего началась специальная военная операция, почему?» – поделился, чем было мотивировано написание спектакля, его автор Григорий Баззаев. Реклама

Напротив «амфитеатра», в котором ставят «Непридуманных героев», расположился экран, транслирующий фотовыставку Галины Бренч «Отец героя». В ней представлены снимки родителей участников СВО, нынешних и посмертно награждённых. Каждая фотография – история личной потери, любви и гордости.