Рязанский театр драмы показал военные спектакли в палатке

18 марта директор Рязанского театра драмы Семён Гречко презентовал проект культурного учреждения, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он включает в себя два спектакля из репертуара театра и фотовыставку «Отец героя». На премьерный показ в рамках реализации программы были приглашены рязанские школьники.
Спектакли «Матросская тишина» и «Непридуманные герои» – это две совершенно разных по художественному наполнению, но общих по сути своей постановки. Показывающие ужасы и героизм, потери и надежду – словом, войну во всех ее проявлениях и тех, кого мы называем героями.
«Матросская тишина» со всей своей многогранностью и глубиной отсылает к событиям прошлого, напоминает, какой ценой досталась долгожданная Победа. В свою очередь «Непридуманные герои» – это повествование о событиях недавних и повлекших за собой нынешний международный конфликт. Спектакль основан на рассказах детей, ставших свидетелями военных действий с 2014 по 2023 год. Не так давно постановка была модифицирована – теперь ее показывают в настоящей военной палатке для большего погружения в эту одновременно трагичную и вселяющую веру в лучшее будущее историю.
Напротив «амфитеатра», в котором ставят «Непридуманных героев», расположился экран, транслирующий фотовыставку Галины Бренч «Отец героя». В ней представлены снимки родителей участников СВО, нынешних и посмертно награждённых. Каждая фотография – история личной потери, любви и гордости.