Понедельник, 1 июля, 2024

Рязанский священник рассказал о главной миссии Петрова поста

Автор: 7info7

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12 июля православная церковь будет вспоминает апостолов Петра и Павла. С древних времён христиане заблаговременно готовятся к этому дню с помощью поста.

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в рубрике «Батюшка подскажет» объясняет: наступивший Петров пост нестрогий. А ещё для Петрова поста характерно то, что связывает он неподвижные богослужебный круг с подвижным. Его длительность определяется пасхалией, а завершается пост всегда накануне дня памяти апостолов, дата которого фиксирована. Именно поэтому в этом году пост непродолжительный — всего 11 дней.

Как провести постные дни? Конечно же, у Петрова поста есть своя идея и миссия – просвещение. Следует этот период посвятить пользе ближнему, которую каждый из нас может принести и делом, и словом.

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