Рязанский судья Иосиф Фольовчук умер после тяжелой болезни

12 июня стало известно о смерти судьи Советского районного суда Рязани Иосифа Фольовчука. Ему было 39 лет. Сообщается, что судья умер от тяжелой болезни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Иосифа Фольовчука назначили судьей Советского районного суда 8 ноября 2023 года. До этого он работал помощником судьи в Рязанском областном суде, мировым судьей участка № 33 судебного района Скопинского районного суда.

Отмечается, что лечение было дорогостоящим, и деньги на него помогали собирать коллеги не только в Рязанской области, но и из других регионов России.