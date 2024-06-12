Среда, 12 июня, 2024

Рязанский судья Иосиф Фольовчук умер после тяжелой болезни

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

12 июня стало известно о смерти судьи Советского районного суда Рязани Иосифа Фольовчука. Ему было 39 лет. Сообщается, что судья умер от тяжелой болезни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Иосифа Фольовчука назначили судьей Советского районного суда 8 ноября 2023 года. До этого он работал помощником судьи в Рязанском областном суде, мировым судьей участка № 33 судебного района Скопинского районного суда.

Отмечается, что лечение было дорогостоящим, и деньги на него помогали собирать коллеги не только в Рязанской области, но и из других регионов России.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели рязанского подростка на трансформаторной подстанции

Стало известно, сколько в среднем зарабатывали рязанцы в I квартале 2024 года

Ждём шокирующие события: звезда Альдебаран принесет катастрофу

По факту гибели 16-летнего подростка от удара током возбудили уголовное дело

Как одеваться невысокой полной женщине: советы и рекомендации

Возле Рязанского ТЮЗа поселились совы

Туляремия: Особенности «малой чумы» и ее профилактика

В Рязани ремонтируют памятник Евпатию Коловрату

Рязань претендует на звание Культурной столицы — 2026

Труп мужчины обнаружили в Рязани на улице Есенина

Белые грибы начали собирать в Путятинском районе

В Рязани проходят рейды по городским пляжам

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели рязанского подростка на трансформаторной подстанции

Новости Рязани
Юноша погиб 11 июня от удара током.

Стало известно, сколько в среднем зарабатывали рязанцы в I квартале 2024 года

Новости Рязани
Зарплата россиян выросла на 11%. .

Ждём шокирующие события: звезда Альдебаран принесет катастрофу

Новости мира
Небо полно звезд, играющих важную роль в нашей галактике, и одной...

По факту гибели 16-летнего подростка от удара током возбудили уголовное дело

Новости Рязани
Юношу ударило током, когда тот подошел к трансформаторной подстанции.

Как одеваться невысокой полной женщине: советы и рекомендации

Новости мира
Каждая женщина, независимо от своего роста и телосложения, заслуживает выглядеть стильно и уверенно.