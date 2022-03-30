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Среда, 30 марта, 2022

Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане

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Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане

7info7

26 марта на Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкортостана состоялась премьера в этой республике зимнего рыбатлона – нового вида спорта, придуманного более 10 лет назад и активно развивающегося в Рязани.

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В соревнованиях на кубок главы Нуримановского района на фоне красивейшей природы приняло участие более 30 местных команд. На эксклюзивные соревнования прибыл даже министр спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов, который награждал лучших спортсменов.

Организовывал при помощи местной администрации и вел мероприятие специально прибывший сюда основатель рыбатлона Дмитрий Беляев.

– Все прошло просто замечательно, — говорит Дмитрий. – Потрясающая природа, доброжелательные гостеприимные люди, хорошая погода, отличная база отдыха, ну а клёв, хоть и не был очень активным, тем не менее многие сумели поймать окушка или ерша и отправили на беговой круг своего лыжника.

С удовольствием приеду в любой регион России, хоть в Якутию, чтобы познакомить желающих с нашим спортивным начинанием. Ну а в Рязани новый поплавочный сезон начнем, как всегда, в конце мая.

Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане
Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане
Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане
Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане
Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане
Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане
Рязанский рыбатлон презентовали в Башкортостане

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