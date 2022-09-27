Рязанский резервист рассказал, что происходит в учебном центре в Сельцах

Резервист Хасан Шамсиев, прибывший из учебного центра в селе Сельцы под Рязанью, рассказал, что ждёт там мобилизованных. Об этом написала уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Хасан Шамсиев проходит службу в в/ч 1044 стрелковый полк (резерв). Контракт подписал 21. 09. 2021 до 21.09.2024.

По его словам, прибывшие в учебный центр получают обмундирование, людям выдают тёплую военную форму. Живут мобилизованные не в общей казарме, а в кубриках на 10 человек. Питание трёхразовое, порции вкусные, большие.

Подъём по графику в 7 утра. Дедовщины нет, так как все взрослые мужчины, люди относятся друг к другу с уважением.

Родственники могут приехать, проведать проходящих подготовку. О прибытии необходимо сообщить с КПП.