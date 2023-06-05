Понедельник, 5 июня, 2023
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Рязанский радиозавод разработал мобильный пункт управления для МЧС

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанского радиозавода

Специалисты Рязанского радиозавода создали автомобиль оперативного управления для МЧС на шасси КамАЗа. Он позволяет в полевых условиях развернуть оперативный штаб для координации действий спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

О презентации новинки сообщила госкорпорация Ростех в рамках экспозиции международного салона «Комплексная безопасность-2023», – пишет автомобильный журнал Quto.

Автомобиль оснащён собственной электрогенераторной установкой с резервным источником питания, системами связи и передачи данных, системой видеоконференцсвязи и отображения информации и рабочими местами операторов. В комплекс входит разработанное концерном «Созвездие» оборудование связи стандарта DMR – ретранслятор, автомобильная и портативные радиостанции.

Созданием машины занимались специалисты Рязанского радиозавода, входящего в холдинг «Росэлектроника» корпорации Ростех.

Гендиректор Рязанского радиозавода Александр Крутов отметил, что в новой инициативной разработке применяются хорошо зарекомендовавшие себя решения для организации связи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Александр Крутов: «Мобильный пункт способен обеспечить условия для автономной работы специалистов оперштаба, а также для отдыха личного состава на месте дислокации. На выставке мы представляем опытный образец изделия. У завода есть опыт производства мобильных комплексов для МЧС России, и мы готовы к серийному выпуску новой разработки»

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