Рязанский онкодиспансер проведёт «Выходной здоровья»

Рязанский онкологический диспансер запускает новый проект – «Выходной здоровья». 22 октября жительниц Рязани приглашают на обследование молочной железы для профилактики злокачественного образования.

Цель проекта – скрининг и выявление онкологии на ранних стадиях. Приём в субботу, 22 октября, врачи-онкологи будут вести с 9 до 14 часов.

Женщины получат консультацию специалиста, при необходимости проведут дополнительные обследования – маммографию или УЗИ молочной железы.

Приём бесплатный строго по предварительной записи по телефону 8-920-961-94-41 с 9 до 15 часов ежедневно. В сообщении необходимо указать ФИО, СНИЛС и обратный контакт. Количество мест ограничено до 40 человек. «Выходной здоровья» будут проводить регулярно.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Каждый год в Рязанском регионе выявляют свыше 600 случаев злокачественных новообразований молочной железы. Но при условии, что заболевание выявлено на ранних стадиях, благодаря достижениям современной науки и медицины оно успешно лечится.

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