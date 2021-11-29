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Понедельник, 29 ноября, 2021
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Рязанский офтальмолог прошла обучение в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России

7info

Офтальмохирург 2-го офтальмологического отделения больницы имени Семашко Евгения Кулина в конце ноября прошла обучение на курсе «Диагностика и лечение глазодвигательной патологии (плеоптика, ортоптика, диплоптика)». Об этом сообщает пресс-служба рязанской клиники.

Образовательный процесс был организован на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (Москва). Руководителем курса является профессор и доктор медицинских наук Тарутта Елена Петровна. Лекции и практические отработки вели научные сотрудники Александр Вячеславович Апаев и заведующая отделением по лечению глазодвигательной патологии, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Теброне Зауриевна Хведелидзе.

В теоретическом блоке изучались восстановление зрительных функций при косоглазии, амблиопии (системы функционального лечения); методы хирургического лечения при глазодвигательных нарушениях, параличах глазодвигательных мышц, сложных видов глазодвигательных нарушений. Наряду с теоретическими лекциями на курсе проходило симуляционное обучение с отработкой навыков обследования пациентов с глазодвигательной патологией.

Благодаря пройденному обучению, Евгения Михайловна сможет применять полученные знания и навыки в своей ежедневной лечебной практике.

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