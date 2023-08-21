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Рязанский облсуд оставил Елену Паненкову под домашним арестом

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Фото: vk.com/sudpress62

Рязанский областной суд оставил под домашним арестом бывшего главврача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову, сообщила пресс-служба суда.

21 августа Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани от 10 августа, которым в отношении обвиняемой Елены Паненковой изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 10 октября включительно.

Органами предварительного следствия бывший главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» Елена Паненкова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 (15 эпизодов), ч.2 ст. 290 (2 эпизода), ч.6 ст. 290 (4 эпизода) УК РФ. По версии следствия она с сентября 2019 года по декабрь 2022 года лично и через посредников получила от сотрудников взятки в виде денег на общую сумму более 15 миллионов рублей.

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