Рязанский музыкальный театр вошёл в лонг-лист зрительской премии «Звезда Театрала-2022»

Дирекция главной зрительской премии страны «Звезда Театрала» опубликовала лонг-лист номинантов. В число претендентов на победу вошла и директор Рязанского областного музыкального театра Марина Чернышова.

Теперь зрителям предстоит путём голосования определить, кто из номинантов войдёт в осенний шорт-лист. В каждой из 18 номинаций представлено по десять претендентов на награду. Вместе с Мариной Чернышовой в десятку лучших директоров театров страны попали Ирина Григорьева (Театр Антона Чехова), Борис Гунин (Владимирский академический театр драмы), Алексей Литвинов (Студия театрального искусства), Олег Митченков «Театр Луны», Тамара Михайлова (Малый театр), Ольга Романецкая (Молодёжный театр на Фонтанке), Ольга Соколова (Школа драматического искусства), Ирина Тарасова (Театр «Сфера»), Сергей Шуб (Театр-фестиваль «Балтийский дом»).

До сентября на сайте премии можно сделать свой выбор и проголосовать за достойных. Претенденты всех номинаций, набравшие наибольшее число голосов, войдут в шорт-лист, где в каждой из номинаций останется всего по три кандидата на награду. Имена победителей будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре Вахтангова.

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