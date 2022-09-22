Рязанский музыкальный театр в октябре и ноябре покажет две премьеры

Рязанский музыкальный театр осенью 2022 года представит две премьеры – мюзикл «Призрак замка Кентервиль» и музыкальный спектакль «Снегурочка».

Мюзикл В. Баскина «Призрак замка Кентервиль» 12+ по мотивам повести О. Уайльда «Кентервильское привидение» зрителям покажут:

6 октября (четверг) 19:00

8 октября (суббота) 18:00

9 октября (воскресенье) 18:00

12 октября (среда) 19:00

13 октября (четверг) 19:00.

Пьеса и тексты музыкальных номеров В. Вербина.

Музыкальный спектакль в одном действии по мотивам одноименной пьесы А.Н. Островского «Снегурочка» 12+ композитора Н.А. Римского-Корсакова зрители увидят 19 и 20 ноября. Спектакль идёт в сопровождении оркестра.

16 октября (воскресенье) 18:00 и 18 октября (вторник) 19:00

Музыкальная комедия в двух действиях А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» 12+ по мотивам комедии К. Гольдони «Слуга двух господ».

22 октября (суббота) 18:00, 23 октября (воскресенье) 18:00

Музыкальная комедия в двух действиях Евгения Птичкина «Бабий бунт» 12+

Пьеса К. Васильева и М. Пляцковского, стихи М. Пляцковского, по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова.

31 октября (понедельник) 19:00

Оперетта И. Кальмана в 2 действиях «Баядера» 16+

Либретто Ю. Браммера и А. Грюнвальда.