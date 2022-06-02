Рязанский министр Решетник заработал за год 6,58 миллиона рублей

Министры правительства Рязанской области отчитались о доходах за 2021 год. Сведения размещены на сайтах ведомств.

Больше всех рязанских министров в прошлом году заработал руководитель регионального Минтранса Вадим Решетник, внёсший в декларацию о доходах 6 миллионов 585 тысяч 463,61 рубля.

Вклад в семейный бюджет супруги министра также велик — 4 миллиона 10 тысяч рублей за год.

Второе место по доходам у министра культуры Рязанской области Виталия Попова — 6 миллионов 11 тысяч 997,16 рублей. В его декларации есть сведения о приобретении участка с домом в ипотеку. Также деньги на покупку получены за счёт продажи недвижимости.