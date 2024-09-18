Среда, 18 сентября, 2024

Рязанский хор получит 8,1 миллиона рублей на поездку в Китай

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Рязанского хора

На гастроли в Китай Рязанского академического русского народного хора имени Е. Попова планируют выделить 8 миллионов 100 тысяч рублей. Данная информация была размещена на платформе государственных закупок.

Как уточняется на сайте, данные средства будут направлены на оплату услуг по организации путешествий с полным набором услуг в Пекине.

В карточке контракта указано, что закупку осуществляли у единственного подрядчика. При этом отсутствуют любые сведения о самом исполнителе. Более того, нет ни самого контракта, ни каких-либо других сопроводительных документов.

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