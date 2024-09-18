Рязанский хор получит 8,1 миллиона рублей на поездку в Китай

На гастроли в Китай Рязанского академического русского народного хора имени Е. Попова планируют выделить 8 миллионов 100 тысяч рублей. Данная информация была размещена на платформе государственных закупок.

Как уточняется на сайте, данные средства будут направлены на оплату услуг по организации путешествий с полным набором услуг в Пекине.

В карточке контракта указано, что закупку осуществляли у единственного подрядчика. При этом отсутствуют любые сведения о самом исполнителе. Более того, нет ни самого контракта, ни каких-либо других сопроводительных документов.