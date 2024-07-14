Рязанский дипломный проект назван одним из лучших по итогам работы школы мэров

В Москве завершилось обучение в школе мэров по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления Президентской академии (РАНХиГС). В нем участвовал глава администрации города Рязани Виталий Артемов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это были очень насыщенные несколько месяцев. Новые знания, передовой опыт, лучшие наставники, работа на результат. Появилась возможность по-другому взглянуть на управленческие процессы и оценить подходы к решению стоящих перед городской властью задач», — отметил Артемов.

Также он пишет о том, что что дипломный проект, который он готовил вместе с коллегами из администрации города, получил высокие оценки экспертов и назван одним из лучших по итогам работы школы мэров.

«Менять подходы к зимнему содержанию дорог в Рязани мы начали прошедшей зимой, но, по-настоящему заметный эффект для горожан рассчитываем получить уже в этом году», — пишет он.

Виталий Артемов поблагодарил губернатора Рязанской области Павла Малкова за возможность участвовать в этом треке, а также РАНХиГС и «Сенеж».