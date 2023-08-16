Среда, 16 августа, 2023
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Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома»

7info

Мобильную связь от «Ростелекома» подключили уже почти пять с половиной тысяч малых и средних предприятий Рязанской области. Наибольший прирост клиентов MVNO (Mobile Virtual Network Operator — виртуальный сотовый оператор) в регионе пришелся на весенние месяцы. Всего же с начала 2023 года база корпоративных мобильных абонентов компании увеличилась на 15 %. Чаще всего услугу выбирают бизнесмены из Рязани и Касимова.

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Благодаря MVNO предприниматели могут дополнить набор традиционных телеком-сервисов надежной, бесперебойной мобильной связью и получить сразу весь необходимый перечень услуг от одного провайдера. Это удобно с точки зрения договорных отношений, выгодной пакетной тарификации, единой технологической и сервисной поддержки. Кроме того, защищенные каналы связи и развитая инфраструктура “Ростелекома” позволяют гарантировать заказчику безопасность передачи данных и стабильную работу мобильной сети на территории России. Услуги по модели MVNO набирают всё большую популярность и помогают владельцам бизнеса оптимизировать бизнес-процессы, экономить на звонках и трафике, не ограничивая общение со своими партнерами».

Тарифные планы предлагают до 5 000 минут разговоров и до 200 Гб мобильного интернет-трафика, а также неограниченное пользование всеми доступными мессенджерами. Кроме того, при подключении мобильной связи от «Ростелекома», можно получить выгодные предложения на дополнительные услуги: «СМС-реклама» или «М2М контроль».

Более подробную информацию о сервисах компании можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 200 3000..

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