Рязанских предпринимателей приглашают на конференцию в Крым.

Министерство по делам территорий Рязанской области приглашает представителей бизнеса принять участие в Первой Международной конференции по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум» с 15 по 17 сентября. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

На новой деловой площадке можно ознакомиться с новинками ведущих производителей и поставщиков в сфере недвижимости, безопасности, строительного комплекса, производства мебели. Также там можно найти новых поставщиков, обсудить развитие отраслей и укрепить бизнес-партнёрство.

Мероприятия пройдут по адресу: г. Симферополь, бывший терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, д. 14.

Также в рамках конференции организуют выставки:

«М2 Expo» – Ярмарку недвижимости для профессионалов рынка;

«СтройЭкспоКрым» – XII Международную строительную выставку;

«МВМК» – XII Международную выставку мебели в Крыму;

«Безопасность. Крым» – VII Специализированную выставку комплексной безопасности.

По вопросам участия в конференции обращаться к организаторам: [email protected], контактные телефоны: +7 (499) 110-80-90, +7 (978) 900-90-90.