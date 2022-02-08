Рязанские транспортные полицейские задержали женщину с наркотиками

Рязанские транспортные полицейские за незаконное приобретение и хранение наркотиков задержана женщина. В ходе проведения личного досмотра у женщины изъяли свыше грамма «синтетики»

Сотрудниками Рязанского ЛО МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления была выявлена и доставлена в дежурную часть 42-летняя рязанка.

При проведении личного досмотра у нее обнаружили и изъяли полимерный пакетик с кристаллическим веществом внутри. Согласно справке об исследовании, содержимое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона общей массой 1,03 грамма.

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Со слов женщины данное вещество она приобрела через тайник-закладку для личного потребления.

Следствием Рязанского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.