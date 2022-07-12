Рязанские школы получили ноутбуки по федеральному проекту

Александр Чайка и Сергей Дейнего оценили новое оборудование в рязанских школах, сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Депутат по округу № 20 Александр Чайка посетил школу № 29 в поселке Борки, где оценил новое оборудование для компьютерного класса.

22 ноутбука, программное обеспечение, 2 многофункциональных устройства и аксессуары к ним закуплены для школы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В новом учебном году дети приступят к занятиям на современном оборудовании.

Новые ноутбуки — и в школе № 74 им. А. С. Соколова. Обновленный компьютерный класс осмотрел депутат РГД по округу № 16 Сергей Дейнего.

— Цифровая революция диктует нам свои законы, и переоценить значимость современного оборудования для образовательного процесса сложно, — сказал Сергей Дейнего. — Радует и то, что дети будут заниматься на новых ноутбуках, и то, что здесь установлено отечественное программное обеспечение.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.