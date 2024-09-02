Рязанские школьники начали учебный год в обновленных учреждениях

Губернатор Рязанской области Павел Малков сегодня поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года. Он подчеркнул, что многие ребята пришли в обновленные учреждения после летних ремонтных работ. Его цитата опубликована на сайте правительства.
В этом году капитальный ремонт был проведен в 260 школах и детских садах, косметический – во всех образовательных учреждениях региона. Помимо этого, было обновлено учебное оборудование и компьютерная техника.
В новом учебном году за парты сядут почти 220 тысяч школьников и студентов.