Рязанские производители продуктов питания получили штрафы за фальсификат

Рязанских производителей продуктов питания оштрафовали на общую сумму около 2 млн рублей за изготовление и выпуск фальсифицированной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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Всего в 2021 году к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ привлечены 11 производителей.

Кроме того, специалисты ведомства нашли нарушения в продукции муниципального предприятия «Детское питание»: в пробах обнаружены не заявленные в составе жиры немолочного происхождения, консерванты, фальсификация посредством снижения пищевой ценности продукта.