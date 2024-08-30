Пятница, 30 августа, 2024

Рязанские проекты создания городской среды, не получившие гранта, доработают

Автор: Алексей Самохин

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Кораблино, Скопин и Спасск-Рязанский стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Кроме трёх победителей, три проекта не получили федеральные гранты в этом году. Это набережная Оки в Касимове, набережная Вожи в Рыбном и Территория здоровья в Ряжске.

По информации Главархитектуры Рязанской области, это обычная практика для Всероссийского конкурса. Все три победителя этого года в прошлом году также не набрали достаточного количества баллов и дорабатывались в течение года.

В настоящее время муниципалитеты получили замечания от Минстроя России и проектные команды будут готовить заявки к подаче в следующем году.

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