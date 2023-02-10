Рязанские полицейские задержали восемь водителей с помощью системы «Паутина»

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области задержали восемь водителей с помощью системы «Паутина».

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону, рейды проходили в среду, 8 февраля. Выявлено 7 случаев управления автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, а также один случай управления автомобилем водителем, лишённым «прав».

Напомним, система «Паутина» выделяет из транспортного потока те автомобили, собственники которых, либо сами эти автомобили находятся в розыске.