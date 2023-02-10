Пятница, 10 февраля, 2023
7info7

Рязанские полицейские задержали восемь водителей с помощью системы «Паутина»

На главнуюНовости Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области задержали восемь водителей с помощью системы «Паутина».

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону, рейды проходили в среду, 8 февраля. Выявлено 7 случаев управления автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, а также один случай управления автомобилем водителем, лишённым «прав».

Напомним, система «Паутина» выделяет из транспортного потока те автомобили, собственники которых, либо сами эти автомобили находятся в розыске.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации