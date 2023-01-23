Рязанские полицейские в ходе рейдов в выходные задержали двух граждан, находившихся в федеральном розыске

В Управлении МВД по Рязанской области подвели итоги проведённых в минувшие выходные рейдов. Полиция задержала двух скрывавшихся от правоохранительных органов граждан, объявленных в федеральный розыск.

Сотрудники полиции пресекли 1208 административных правонарушений и раскрыли 42 преступления.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 37 литров спиртного, которое продавали с нарушением законодательства.

Зафиксировано 19 фактов управления ТС в состоянии опьянения. Два водителя отказались от освидетельствования, шесть водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.