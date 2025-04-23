Рязанские полицейские провели масштабную операцию против незаконной миграции

В УМВД России по Рязанской области подвели итоги крупной операции по противодействию незаконной миграции. Мероприятия были организованы Управлением по вопросам миграции УМВД и проведены при участии сотрудников территориальных подразделений УМВД, а также представителей региональных управлений ФСБ и Росгвардии.

В течение недели сотрудники полиции проверяли иностранных граждан в местах их проживания и работы — на рынках, в торговых центрах, на стройках, объектах ЖКХ, в заведениях общественного питания, бытового обслуживания, на вокзалах и т. д.

В результате проверок было выявлено 621 нарушение миграционного законодательства. Среди них:

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274 нарушения правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда;

225 нарушений порядка пребывания в России;

57 нарушений правил трудовой деятельности;

46 случаев незаконного привлечения иностранных граждан к работе.

К административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ (за нарушение правил въезда, пребывания и незаконную трудовую деятельность) привлечено 556 иностранных граждан.

Также выявлено 139 нарушений, связанных с использованием автотранспорта и перевозками мигрантами.

По итогам рассмотрения дел было назначено административных штрафов на общую сумму 2 миллиона 77 тысяч рублей. Из них 82 тысячи рублей — штрафы за нарушение правил перевозки. Взыскано 1 миллион 451 тысяча рублей.

Сотрудники УВМ УМВД приняли 106 решений о сокращении сроков временного пребывания иностранных граждан в России.

Проведена обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование 645 человек.

Кроме того, вынесено 9 решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны: 8 — в форме самостоятельного контролируемого выезда, 1 — в форме принудительного выдворения с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

Принято 29 решений о запрете въезда в Россию. Вынесено 12 решений о депортации ранее судимых иностранных граждан, 7 из них уже депортированы.

По фактам организации незаконной миграции возбуждено 24 уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

Изъято 35 поддельных документов, в том числе:

28 сертификатов о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ;

3 уведомления о постановке на миграционный учёт;

4 миграционные карты.

Также возбуждено 4 уголовных дела о незаконном обороте наркотиков в отношении трёх иностранных граждан: двоих выходцев из Средней Азии и одного — с Ближнего Востока. Изъято 5 кг 648 г наркотических средств.

В ходе мероприятий задержаны 3 иностранных гражданина, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске.