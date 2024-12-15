Рязанские косметологи выплатили компенсацию звезде «Дома-2» Хроминой за некачественную процедуру

Рязанские косметологи перевели участницей телепроекта «Дом-2» Елене Хроминой компенсацию за некачественную процедуру по избавлению от шрамов на груди. Об этом телезвезда отчиталась в своём tg-канале.

Напомним, Хромина во время визита в Рязань обратилась к местному косметологу, чтобы сделать процедуру, которая позволяет избавиться от шрамов. Как итог — образовались рубцы. Чуть позже специалист вышла с Еленой на связь. Она извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также пообещала оплатить дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Участница телепроекта решила не выкладывать контакты мастера в сеть.

В своём канале Елена Хромина выложила скриншот перевода 100 тысяч рублей, отметив, что перевод сделали как раз рязанские косметологи.

Скриншот из канала “Хромина Хроника”

— Ситуация решилась мирно. Все эти деньги я потрачу на удаление шрамов. По понятным причинам больше косметологов из Рязани я обсуждать не буду. Люди ошиблись, так бывает. Моя задача не ругаться, а избавиться от шрамов. И я это делаю медленно, но теперь очень аккуратно и верно. Надеюсь, что к концу следующего года уже и следа от шрамов не будет. И эта история навсегда забудется, как страшный сон, — пишет девушка.

Сейчас Елена Хромина проходит процедуры по удалению шрамов у другого мастера и делится в своём канале видео моментами работы косметолога и первыми результатами. Также она рассказывает: недавно ей предложили стать участницей шоу на ТВ, в котором разбирают негативные последствия косметологических процедур и пластических операций.

— Я сначала согласилась. Но прислали компенсацию, и я решила, что не пойду ни на какие передачи. Мне негатив не нужен. Если можно решить мирно, то нужно решать всё мирно, — пишет Елена.