Рязанские косметологи выплатили компенсацию звезде «Дома-2» Хроминой за некачественную процедуру

Рязанские косметологи перевели участницей телепроекта «Дом-2» Елене Хроминой компенсацию за некачественную процедуру по избавлению от шрамов на груди. Об этом телезвезда отчиталась в своём tg-канале.
Напомним, Хромина во время визита в Рязань обратилась к местному косметологу, чтобы сделать процедуру, которая позволяет избавиться от шрамов. Как итог — образовались рубцы. Чуть позже специалист вышла с Еленой на связь. Она извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также пообещала оплатить дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Участница телепроекта решила не выкладывать контакты мастера в сеть.
В своём канале Елена Хромина выложила скриншот перевода 100 тысяч рублей, отметив, что перевод сделали как раз рязанские косметологи.
Сейчас Елена Хромина проходит процедуры по удалению шрамов у другого мастера и делится в своём канале видео моментами работы косметолога и первыми результатами. Также она рассказывает: недавно ей предложили стать участницей шоу на ТВ, в котором разбирают негативные последствия косметологических процедур и пластических операций.