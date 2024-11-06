Среда, 6 ноября, 2024
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Рязанские кардиологи избавили пациентку от аритмии с помощью радиочастотной абляции

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/minzdravro

В Рязанском кардиодиспансере врачи впервые в регионе успешно провели радиочастотную абляцию (РЧА) для лечения специфической аритмии у 35-летней пациентки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Ольга, страдавшая от частых приступов сердцебиения, одышки и слабости, в течение трёх лет сталкивалась с неприятными симптомами, при которых пульс достигал 160 ударов в минуту.

Обследование выявило у неё атривентрикулярную реципрокную узловую тахикардию. При проведении РЧА точечным воздействием тока высокой частоты был уничтожен небольшой очаг в сердце женщины, который был причиной аритмии.

По словам заведующего отделением кардиодиспансера Владислава Поварова, процедура показала высокую эффективность — 95-97%, и в перспективе поможет другим пациентам с аналогичными диагнозами.

После проведения РЧА состояние Ольги стабилизировалось, и симптомы больше её не беспокоят. Женщина уже готовится к выписке и возвращению к привычной жизни.

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