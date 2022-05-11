Рязанские художники выставили картины в Новой Третьяковке

Рязанские живописцы Алексей Акиндинов, Вероника Федотова, Виталий Петрушов участвуют в международном художественном проекте «Мир искусства». Он проводится в Западном крыле Новой Третьяковской галереи в выставочных залах Союза художников России.

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Проект состоит из трёх экспозиций: «Реализм», «Авангард», «Абстракция».

Основоположник орнаментализма, член Союза художников России Алексей Акиндинов представлен на выставке картиной «Баловень». Полотно написано ещё в 2000 году и является, по утверждению художника, его «талисманом на удачу».

Член Творческого Союза художников России Вероника Федотова представлена на выставке натюрмортами, пейзажем, абстрактной композицией. Член СХР Виталий Петрушов показал зрителям нетрадиционные для него авангардные произведения на тему театра.

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Международный художественный проект «Мир искусства» проводится в рамках федеральной программы «Территория творчества».