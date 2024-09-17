Вторник, 17 сентября, 2024

Рязанские газовики с начала 2024 года провели техническое обслуживание газового оборудования почти у 117 тыс. абонентов

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань»

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» с начала 2024 года провели техническое обслуживание газового оборудования у 116 891 тыс. абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань».

В ходе ТО специалисты оценивают техническое состояние газового оборудования, проверяют герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определяют необходимость замены или ремонта газового оборудования. Также они проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

— Важно понимать, что газовые приборы и газовые сети являются особо опасным оборудованием, при их неисправности может возникнуть аварийная ситуация, которая влечет угрозу жизни, здоровью и имуществу людей. Поэтому техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводится не реже 1 раза в год, – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Антон Данилкин.

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