Рязанские газовики с начала 2024 года провели техническое обслуживание газового оборудования почти у 117 тыс. абонентов

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» с начала 2024 года провели техническое обслуживание газового оборудования у 116 891 тыс. абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань».

В ходе ТО специалисты оценивают техническое состояние газового оборудования, проверяют герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определяют необходимость замены или ремонта газового оборудования. Также они проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.