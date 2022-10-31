Рязанские фармпредприятия наращивают производство препаратов

Фармацевтические компании Рязанской области наращивают производство препаратов и вакцин. В нашем регионе выпускают биофармацевтические и противоопухолевые препараты, субстанции плазмы крови и вакцину от гриппа.

Предприятия отрасли наращивают производство за счёт инвестиций прошлых лет, а также реализуют новые инвестиционные проекты. Производство лекарств в регионе – в перечне приоритетных направления развитий.

О тенденции фармацевтического рынка переводить производства стратегических важных препаратов в стране на технологию полного цикла говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Выпуск фармацевтических субстанций и их производство в ЦФО растут, это одно из приоритетных направлений импортозамещения.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» формируется на основе опросов предприятий и мнения экспертов, официальной статистики и информации от органов власти, отраслевых союзов и ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО.

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