Среда, 31 июля, 2024

Рязанские больницы и поликлиники будут отвечать на жалобы пациентов самостоятельно

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Racool_studio на Freepik

Рязанские медицинские учреждения включены в систему «Инцидент менеджмент». Об этом говорили на заседании правительства Рязанской области 31 июля. Это означает, что поликлиники и больницы будут самостоятельно отвечать пациентам на жалобы и обращения. Ранее это делало региональное министерство здравоохранения.

Губернатор Павел Малков сказал, что теперь главные врачи будут погружены в эту тему, что поможет им лучше узнать, что волнует пациентов.

Глава региона поручил ЦУР и Минздраву помочь медучреждениям освоиться в системе и призвал сформировать культуру подготовки ответа.

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