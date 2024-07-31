Рязанские больницы и поликлиники будут отвечать на жалобы пациентов самостоятельно

Рязанские медицинские учреждения включены в систему «Инцидент менеджмент». Об этом говорили на заседании правительства Рязанской области 31 июля. Это означает, что поликлиники и больницы будут самостоятельно отвечать пациентам на жалобы и обращения. Ранее это делало региональное министерство здравоохранения.

Губернатор Павел Малков сказал, что теперь главные врачи будут погружены в эту тему, что поможет им лучше узнать, что волнует пациентов.

Глава региона поручил ЦУР и Минздраву помочь медучреждениям освоиться в системе и призвал сформировать культуру подготовки ответа.