Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествий:

29 мая 2023 года, примерно в 14:50, в Рязани вблизи дома № 26 по улице Большой, 65-летний местный житель, управляя автомобилем «Ниссан Террано», совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 43-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель мотоцикла «Хонда» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

22 июня 2023 года, примерно в 08:10, в Рязани вблизи дома № 24 корпус 1 по улице Интернациональная, 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа Спектра», совершил наезд на 14-летнего подростка.

В результате происшествия подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

11 октября 2023 года, примерно в 14:00, в Рязани вблизи дома № 16 по улице Крупской, 56-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21703, совершил наезд на 76-летнюю местную жительницу.

В результате происшествия 76-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

8 декабря 2023 года, примерно в 02:15, в Рязани вблизи дома № 106 по улице Большая, 24-летний житель Рязани, управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом «Крон» под управлением 56-летнего жителя Рязанского района.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его 23-летний пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

15 декабря 2023 года, примерно в 21:25, в Рязани вблизи дома № 22Б, 58-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Тусон», совершил наезд на 29-летнего жителя Рязани.

В результате происшествия 29-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Если Вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией по данным фактам ДТП, просим обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-72-56.