Рязанская облдума продлила срок предоставления регионального материнского капитала до 2028 года

На заседании регионального парламента в среду, 16 февраля, депутаты утвердили изменения в Закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», касающиеся регионального материнского (семейного) капитала.

До принятия поправок региональный материнский капитал предоставлялся семьям, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Получить его можно было до 01 июля 2023 года. С учетом востребованности данной меры поддержки было принято решение продлить период ее действия, предоставив право на получение маткапитала семьям с детьми, родившимися с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. При этом срок предоставления маткапитала пролонгируется до 31 декабря 2028 года.

Утвержденные изменения расширяют и направления использования средств регионального материнского капитала. Теперь его можно будет потратить не только на строительство, реконструкцию, приобретение и ремонт жилья, обеспечение домов инженерными коммуникациями, но и на оплату медицинских услуг, оказываемых детям.

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Кроме того, в новой редакции закона снимается ряд ограничений. В частности, упразднено условие о том, что право на региональный материнский капитал на третьего или четвертого ребенка предоставляется только в том случае, если граждане имели право на материнский капитал за счет средств федерального бюджета или бюджета иного субъекта Российской Федерации в связи с ранее рожденным ребенком.

Также исключается условие об однократности предоставления регионального маткапитала. Данная мера социальной поддержки будет предоставляться как на третьего, так и на каждого последующего ребенка. При этом для повторного получения регионального материнского капитала установлены критерии нуждаемости — среднедушевой доход семьи не должен превышать 200% от величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Рязанской области.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, правом на получение регионального материнского капитала уже воспользовались более 8,5 тысяч рязанских семей. Прогнозируется, что с вступлением в силу принятого депутатами закона получать региональный маткапитал смогут до 1,5 тыс. семей ежегодно.

В настоящий момент его размер составляет 77 тысяч 912 рублей.