Рязанская область заняла 45 строчку рейтинга по способности жителей накопить миллион рублей

Рязанская область заняла 45 место в рейтинге регионов по способности населени накопить миллион рублей. Исследования провели эксперты РИА Новости.

Самые маленькие шансы накопить миллион у жителей республики Ингушетия. Чтобы сколотить состояние, им придётся откладывать деньги более 10 лет. Быстрее всего накопить миллион получится у жителей Чукотского АО.

Чтобы накопить миллион рублей, рязанцу необходимо 8 лет. Такой вывод сделали эксперты, исследуя медианную зарплату в регионе. Вместе с тем эксперты отмечают, что 18,8% жителей Рязанской области не смогут накопить такую сумму даже за 10 лет.