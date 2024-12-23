Рязанская область заняла 23-ю строчку в рейтинге регионов России в 2024 году. Рейтинг составили эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Регион оценивали по следующим показателям: качество жизни, социально-экономическое положение субъектов, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей к здоровому образу жизни. Бралось среднее арифметическое число.

Рязанская область получила 57,93 балла. В лидерах Москва с 86,48 баллами, Санкт-Петербург с 83,37 и Московская область — 77,99. Закрывает рейтинг Республика Ингушетия — 85-е место и 24,99 балла.