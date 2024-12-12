Рязанская область занимает лидирующую позицию по эффективности реализации мероприятий нацпроекта в сфере экспорта среди других регионов России. Об этом сообщил Рязанский центр экспорта (РЦЭ) в группе «ВКонтакте».

Так, в уходящем Рязанский центр экспорта наградили за место среди центров поддержки экспорта МСП по итогам 2023 года. Завоевали место в рейтинге Российского центра экспорта по реализации мер поддержки предпринимателей-экспортеров.

Отмечается, что городской центр экспорта предоставил компаниям региона 1186 услуг. Наиболее популярными из них стали: участие в международных выставках, транспортировка продукции за рубеж, поиск потенциальных иностранных партнеров.