Четверг, 1 августа, 2024

Рязанская область вошла в топ-5 регионов России по перспективам трудоустройства

Автор: 7info7

Опубликовано

Площадь Ленина, Рязань
Фото: администрация Рязани

Рязанская область признана одним из наиболее перспективных регионов России для построения карьеры, согласно рейтингу, составленному крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Регион занял пятое место с 75,25 баллами, опередив многие крупные города, включая Санкт-Петербург и Москву. На высокую позицию Рязанской области повлияли такие факторы, как достойный уровень заработной платы, низкий уровень безработицы и относительно невысокая конкуренция среди соискателей.

Первые места в рейтинге заняли Амурская область, Забайкальский край, Республика Татарстан и Еврейская автономная область. толица России заняла лишь 62-е место из-за высокой конкуренции на рынке труда. Санкт-Петербург расположился на 14-м месте.

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