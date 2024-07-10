Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов по эффективности реализации промышленной политики

На международном форуме «Иннопром – 2024» объявлено, что Рязанская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России за прошлый год. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Швакова подчеркнула, что высокая позиция в рейтинге достигнута благодаря эффективной работе региональной команды. Она также отметила, что в 2023 году промышленность показала рост на 7,5%, что превышает средний показатель в России, составляющий 3,5%. Она также обозначила, что создание инфраструктуры для предприятий, таких как индустриальные парки, Аэрокосмическая долина, промышленные кластеры и меры поддержки, способствовали росту производства.

Рейтинг был составлен министерством промышленности и торговли РФ на основе оценки более 40 показателей по пяти блокам: экономическое развитие региона, нормативно-правовая база, взаимодействие с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, деловая молодежная политика, промышленный туризм, цифровая трансформация. В прошлом году регион занимал 15-е место в рейтинге.

Кроме того, Рязанская область заняла 3-е место по взаимодействию с Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности, что свидетельствует о том, что у региона установлены прочные взаимосвязи на федеральном уровне, способствующие решению актуальных задач.