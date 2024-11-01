Рязанская область вошла в число лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Рязанская область в очередной раз стала одним из лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда» по итогам 2023 года. Рейтинг сформирован Минэкономразвития России и Федеральным центром компетенций на основе оценки множества факторов, в числе которых охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд.

В регионе реализацию нацпроекта обеспечивает Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. При поддержке экспертов РЦК команды предприятий внедряют инструменты бережливого производства для оптимизации производства и повышения эффективности процессов, добиваются роста основных экономических показателей.