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Рязанская область вошла в число лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

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Алексей Самохин
Изображение от snowing на Freepik

Рязанская область в очередной раз стала одним из лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда» по итогам 2023 года. Рейтинг сформирован Минэкономразвития России и Федеральным центром компетенций на основе оценки множества факторов, в числе которых охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд.

В регионе реализацию нацпроекта обеспечивает Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. При поддержке экспертов РЦК команды предприятий внедряют инструменты бережливого производства для оптимизации производства и повышения эффективности процессов, добиваются роста основных экономических показателей.

«В Рязанской области реализация мероприятий национального проекта завершена на 80 предприятиях, в результате выработка продукции увеличилась в среднем на 28%. Инструментам применения бережливых технологий обучены почти 1200 сотрудников компаний. 10 участников нацпроекта воспользовались правом на инвестиционный налоговый вычет, которое введено региональным законодательством, объем господдержки составил 1,4 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Рязанская область вошла в число лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
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