Рязанская область вошла топ-10 быстрорастущих регионов по популярности среди туристов

Россияне все больше проявляют интерес к отдыху в регионах страны. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на исследования «Яндекс путешествия».

В топ-10 быстрорастущих регионов по популярности среди туристов вошла и Рязанская область. По сравнению с августом прошлого года прирост составил 49%. Средняя стоимость ночи в рязанском отеле в последний летний месяц составляет 5,6 тысяч рублей.

Особенной популярностью пользуются у россиян горные курорты. Они предлагают возможность активного отдыха, красивые природные пейзажи и целый ряд дополнительных развлечений.