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Фото со страницы Артема Бранова ВКонтакте
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Рязанская область станет пилотным регионом Всероссийского конкурса «Весна Победы»

Анастасия Мериакри

Рязанская область станет пилотным регионом-участником Всероссийского конкурса «Весна Победы», посвященного 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Это конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп городских зданий, социальных, культурных и других объектов. Он пройдёт впервые по инициативе Минстроя РФ и организован совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке Администрации Президента. Конкурс запущен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», его цель — дать жителям возможность внести свой вклад в чествование памяти героев Великой Отечественной войны на городских площадках.

Рязанская область станет пилотным регионом-участником конкурса. Региональный этап конкурса пройдёт со 2 апреля по 12 мая. Лучшие заявки оргкомитет направит на федеральный этап. Экспертный совет конкурса выберет по три федеральных победителя в каждой номинации, а Наблюдательный Совет утвердит окончательное решение.

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Участие в конкурсе позволит создать в каждом уголке Рязанской области уникальную атмосферу Дня Победы, подчеркнуть важность сохранения исторической памяти, передать эстафету памяти будущим поколениям.

«В дополнение к федеральному конкурсу проведём в регионе акцию «Журавли Великой Победы», в рамках которой во всех школах одновременно, под музыкальное сопровождение мелодии фильма «Летят журавли» школьники напишут на белом журавле из бумаги имя своего героя и прикрепят его на окна в классах. Акция послужит цели патриотического воспитания подрастающего поколения. Так мы отдадим дань всем нашим землякам — солдатам Великой Победы», — отметил Артем Бранов.

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