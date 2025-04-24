Рязанская область станет пилотным регионом Всероссийского конкурса «Весна Победы»

Рязанская область станет пилотным регионом-участником Всероссийского конкурса «Весна Победы», посвященного 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Это конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп городских зданий, социальных, культурных и других объектов. Он пройдёт впервые по инициативе Минстроя РФ и организован совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке Администрации Президента. Конкурс запущен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», его цель — дать жителям возможность внести свой вклад в чествование памяти героев Великой Отечественной войны на городских площадках.

Рязанская область станет пилотным регионом-участником конкурса. Региональный этап конкурса пройдёт со 2 апреля по 12 мая. Лучшие заявки оргкомитет направит на федеральный этап. Экспертный совет конкурса выберет по три федеральных победителя в каждой номинации, а Наблюдательный Совет утвердит окончательное решение.

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Участие в конкурсе позволит создать в каждом уголке Рязанской области уникальную атмосферу Дня Победы, подчеркнуть важность сохранения исторической памяти, передать эстафету памяти будущим поколениям.