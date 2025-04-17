Региональный комитет по делам молодежи информирует о том, что Рязанская область присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту», которые с 18 по 27 апреля по всей стране организуют Всероссийское экологическое движение «Экосистема» и Росмолодежь в поддержку национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети».

Масштабная акция направлена на благоустройство городов, парков, лесов, береговых зон, воинских захоронений и мемориалов в рамках Года защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Рязанской области будет организовано более 200 субботников. В Рязани и муниципальных округах и районах области в порядок приведут территории мемориальных объектов, учреждений образования и здравоохранения, набережных, парков и скверов, а также лесного фонда. Узнать график субботников и зарегистрироваться на участие в них можно на платформе Добро.рф.

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Субботники объединят экологов, семьи с детьми, представителей общественных организаций. По итогам мероприятий будут определены победители в пяти номинациях: «Самый активный регион», «Самая активная компания», «Самая активная организация», «Самый масштабный субботник», «Самый креативный пост об акции».