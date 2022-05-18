Рязанская область представит несколько проектов создания комфортной городской среды на Всероссийский конкурс

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленецкий провел заседание Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды.

Главы администрации Михайловского, Ряжского, Клепиковского и Спасского районов представили заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В Михайлове предполагается отремонтировать улицу маршала Голикова и площадь Ленина – разделить пешеходные зоны и парковочные места, создать зеленую площадку с булыжной мостовой, установить памятник в виде храма в миниатюре на месте, где ранее находилась Черкасская церковь, восстановить детскую игровую площадку. В стилистике оформления акцент будет сделан на михайловском кружеве.

В Ряжске хотят реализовать проект «Покровский бульвар» на территории Советской площади и улице Карла Маркса (ранее – Покровская). Здесь планируют организацию нового пешеходного пространства, озеленение территории, объединение нескольких функциональных зон: детской, краеведческой, молодежной, зрелищной.

Проект благоустройства центральной части Спас-Клепиков – улиц Свободы и Просвещения на площади 2,05 га – предполагает создание единой пешеходной зоны, фотозон, благоустройство существующего сквера, стилистика – в мотивах деревянного зодчества, образцы которых сохранились в районном центре.

Эти три проекта единогласно были поддержаны членами межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Рязанской области. До 1 июня заявки будут загружены на портал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Еще один рассмотренный проект – благоустройство улицы Красной в Ижевском сельском поселении Спасского района было предложено доработать.