Рязанская область получит более 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотников

Рязанская область получит в 2026 году субсидию в размере более 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотных авиационных систем. Соответствующее решение приняла Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Средства будут направлены на закупку оборудования для научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС». Центр специализируется на технологиях контроля воздушного пространства, проектировании и производстве беспилотников, разработке программного обеспечения и других направлениях. Одна из ключевых задач — создание комплексных проектов: от разработки концепции до вывода продукции на рынок.

«Ранее мы подписали соглашения о сотрудничестве в области БПЛА с Москвой, Башкортостаном, Новгородской и Самарской областями. Работаем с опорой на Аэрокосмическую долину. Резиденты центра “ПРОТОС” получают налоговые льготы и всестороннюю поддержку. Также привлекаем внебюджетные средства. Уже 22 компании стали резидентами центра», — отметил губернатор.

Павел Малков выразил благодарность федеральным коллегам и лично председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову за поддержку региона.