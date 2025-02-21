Рязанская область получит более 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотников

Рязанская область получит в 2026 году субсидию в размере более 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотных авиационных систем. Соответствующее решение приняла Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
Средства будут направлены на закупку оборудования для научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС». Центр специализируется на технологиях контроля воздушного пространства, проектировании и производстве беспилотников, разработке программного обеспечения и других направлениях. Одна из ключевых задач — создание комплексных проектов: от разработки концепции до вывода продукции на рынок.
Павел Малков выразил благодарность федеральным коллегам и лично председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову за поддержку региона.