Рязанская область получила бюджетные кредиты на 4 млрд рублей

Рязанская область получила инфраструктурные бюджетные кредиты на 4 млрд рублей.

На что идут федеральные средства в регионе, рассказал врио рязанского губернатора Павел Малков ВКонтакте.

Деньги предусмотрены на строительство семи детсадов и школы в новых микрорайонах, реконструкцию коллектора в Рязани.

По программе развития здравоохранения в городе построена больница скорой медицинской помощи, завершается строительство онкодиспансера.

Свыше 650 млн рублей выделено на строительство спортивных объектов. В 2022 году в регионе появится три ФОК. В областном центре построят крытый футбольный манеж.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году область получила из федерального бюджета 1 млрд 800 млн рублей.

По словам Павла Малкова, программу поддержки местных инициатив следует расширять.