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Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область получила 44 новых школьных автобуса

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

В Рязани водителям вручили ключи от новых школьных автобусов. 44 автомобиля направили в 23 муниципалитета региона, – сообщил губернатор Рязанской области ВКонтакте.

По словам Павла Малкова, все автобусы надёжны, безопасны, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.

Проблема школьного транспорта неоднократно поднималась жителями районов на встречах с главой региона.

Павел Малков: «Теперь в школу или на экскурсию ученики будут ездить в комфорте и безопасности, в том числе откроем 12 новых школьных маршрутов. За полгода уже 99 новых машин пополнили автопарк школ региона»

Губернатор поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за принятые решения и внимание к Рязанской области.

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