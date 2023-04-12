Рязанская область получила 44 новых школьных автобуса

В Рязани водителям вручили ключи от новых школьных автобусов. 44 автомобиля направили в 23 муниципалитета региона, – сообщил губернатор Рязанской области ВКонтакте.

По словам Павла Малкова, все автобусы надёжны, безопасны, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.

Проблема школьного транспорта неоднократно поднималась жителями районов на встречах с главой региона.

Павел Малков: «Теперь в школу или на экскурсию ученики будут ездить в комфорте и безопасности, в том числе откроем 12 новых школьных маршрутов. За полгода уже 99 новых машин пополнили автопарк школ региона»

Губернатор поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за принятые решения и внимание к Рязанской области.