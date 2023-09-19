Во вторник, 19 сентября, Рязанская область получила 2 новых реанимобиля, сообщил ВКонтакте министр здравоохранения региона Александр Пшенников.
По словам министра, машины имеют все необходимое инновационное оснащение, максимально подходящее для оказания медицинской помощи и перевозки тяжелобольных пациентов.
Ранее регион получил 8 автомобилей скорой помощи на базе «Газелей».
До конца года ожидается прибытие 20 единиц санитарного транспорта: для районных больниц и станции скорой медицинской помощи Рязани.