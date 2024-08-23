Рязанская область показала высокие результаты в выполнении Муниципального инвестстандарта

Рязанская область продемонстрировала высокое соответствие требованиям Муниципального инвестстандарта (МИС), превышающее средний показатель по стране. По словам заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина, все 28 муниципалитетов области активно работают над внедрением МИС, и выполнение его рекомендаций достигло 81%, что на 11% выше среднего уровня по России. Среди лидеров области по выполнению требований МИС выделяются Касимовский, Сараевский и Скопинский районы.

Эти данные были озвучены на III Форуме муниципальных инвестиционных уполномоченных, проходившем в Липецке, где Рязанскую область представляли Корпорация развития и инвестиционные уполномоченные из шести районов области и города Рязани.

Для дальнейшего улучшения работы муниципальных инвеступолномоченных Корпорация развития Рязанской области планирует организовать обучающие курсы. Эти курсы помогут муниципалитетам разработать инвестпаспорта и инвестпрофили, которые являются ключевыми элементами для эффективного взаимодействия с инвесторами.

В ближайшее время Корпорация развития и администрации муниципальных образований региона подпишут соглашение, регулирующее их сотрудничество в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Это соглашение, являясь одним из требований МИС, позволит районам-лидерам получить последний балл для полного соответствия стандарту.

На данный момент большинство муниципалитетов Рязанской области уже близки к полному выполнению требований МИС. На сайтах местных органов власти созданы тематические разделы, назначены инвестиционные уполномоченные, созданы совещательные органы при главах администраций, установлены показатели эффективности и стратегии развития, включающие информацию о реализации инвестиционных проектов. Кроме того, разработаны регламенты сопровождения инвестпроектов и механизмы обратной связи между инвесторами и администрацией, предусмотрено ежегодное повышение квалификации инвеступолномоченных.

Форум в Липецке стал третьим мероприятием в этом году, на котором представители российских регионов обменивались опытом в области повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Ранее аналогичные форумы прошли в Тюмени и Казани. В работе форума приняли участие около 200 специалистов из более чем 30 регионов России, включая представителей профильных ведомств и институтов поддержки бизнеса. Четвертый и заключительный форум в этом году организаторы планируют провести в сентябре.