Рязанская область оказалась на 45-м месте в России по способности населения накопить на автомобиль

Жителям Рязанской области копить на новый автомобиль придётся 8,8 лет, а на подержанный – 5,3 года. Таковы данные рейтинга регионов по способности населения накопить на автомобиль, подготовленного РИА Новости.

Список возглавила Чукотка, за ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Жители этих регионов быстрее других смогут накопить на новую машину. А дольше всех на покупку нового авто придётся откладывать средства жителям северокавказских республик.

В среднем работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет.

Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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