Рязанская область – лидер ЦФО по производству сельскохозяйственной продукции

По индексу производства продукции сельского хозяйства в 2022 году Рязанская область заняло первое место в ЦФО.

Об этом завил зампред правительства Александр Шаститко в ходе публичного доклада, с которым он выступил в «Точке кипения» 28 сентября.

По его словам, регион является самодостаточным по производству зерна, муки, хлеба, молока и молочных продуктов, куриных яиц, а по изготовлению некоторых видов продукции входит в пятерку лидеров ЦФО.

Также, сообщает сайт регионального правительства, зампред подчеркнул, что одно из важных мест в развитии АПК занимает ветеринарная служба. При непосредственном участии ветеринаров в Рязанской области до конца года все крупные свиноводческие хозяйства будут иметь высокий уровень биобезопасности, в регионе сокращается количество фальсифицированной продукции.

Шаститко отметил, что аграрии получают более 30 видов господдержки из федерального и областного бюджетов, ежегодно на эти цели направляется более 3 миллиардов рублей.