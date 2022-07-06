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Среда, 6 июля, 2022

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

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Татьяна Проводина

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») приняла на производственную практику 55 студентов ведущих вузов России Московского государственного университета и Санкт-Петербургского горного университета, а также Рязанского государственного радиотехнического университета.

Производственная практика – это обязательная часть учебного процесса для студентов, для РНПК — один из инструментов подготовки кадров. Практика проходит по специально разработанной программе, в которую входят занятия в Учебном центре с просмотром обучающих фильмов и обязательное посещение производственных объектов для знакомства с ключевыми подразделениями завода. Под контролем руководителей практики студенты участвуют в обходах, наблюдают за работой опытных специалистов.

В РНПК студенты могут пройти все виды практик – учебные, производственные и преддипломные. Около 40% выпускников 10 вузов-партнёров каждый год выбирают работу в Рязанской НПК – одном из крупнейших НПЗ России.

Материально-техническая база учебных заведений обновляется. Завод закупает компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Средства на ремонт лабораторий и учебных кабинетов выделяются каждый год.

В Рязани завод реализует образовательный проект на базе кафедры «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехнического университета. При поддержке РНПК на кафедре организованы и оснащены современным оборудованием специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ».

Ведущие эксперты Рязанской НПК помогают студентам определиться с тематикой выпускных квалификационных работ и консультируют дипломников. Лучших студентов кафедры предприятие поощряет корпоративными стипендиями.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнёрами, в числе которых 57 колледжей и 76 университетов, в них действуют 26 базовых кафедр «Роснефти».

При поддержке Компании в регионах присутствия действуют 108 специализированных «Роснефть-классов» в 56 общеобразовательных школах, в которых получают углубленные знания около 2,5 тысячи школьников.

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
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