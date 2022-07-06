Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») приняла на производственную практику 55 студентов ведущих вузов России Московского государственного университета и Санкт-Петербургского горного университета, а также Рязанского государственного радиотехнического университета.

Производственная практика – это обязательная часть учебного процесса для студентов, для РНПК — один из инструментов подготовки кадров. Практика проходит по специально разработанной программе, в которую входят занятия в Учебном центре с просмотром обучающих фильмов и обязательное посещение производственных объектов для знакомства с ключевыми подразделениями завода. Под контролем руководителей практики студенты участвуют в обходах, наблюдают за работой опытных специалистов.

В РНПК студенты могут пройти все виды практик – учебные, производственные и преддипломные. Около 40% выпускников 10 вузов-партнёров каждый год выбирают работу в Рязанской НПК – одном из крупнейших НПЗ России.

Материально-техническая база учебных заведений обновляется. Завод закупает компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Средства на ремонт лабораторий и учебных кабинетов выделяются каждый год.

В Рязани завод реализует образовательный проект на базе кафедры «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехнического университета. При поддержке РНПК на кафедре организованы и оснащены современным оборудованием специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ».

Ведущие эксперты Рязанской НПК помогают студентам определиться с тематикой выпускных квалификационных работ и консультируют дипломников. Лучших студентов кафедры предприятие поощряет корпоративными стипендиями.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнёрами, в числе которых 57 колледжей и 76 университетов, в них действуют 26 базовых кафедр «Роснефти».

При поддержке Компании в регионах присутствия действуют 108 специализированных «Роснефть-классов» в 56 общеобразовательных школах, в которых получают углубленные знания около 2,5 тысячи школьников.